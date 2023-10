Il Lecce cade al Via del Mare col Torino, decisivo Buongiorno

LECCE - Il Lecce cade al Via del Mare contro il Torino (1-0) , che si rialza e piazza il colpo grazie ad un gol di Buongiorno a pochi minuti dal termine del primo tempo. Salentini che hanno avuto la giusta reazione nella ripresa, ma sulla loro strada hanno trovato anche un grande Milinkovic-Savic . Dopo due pareggi e tre sconfitte quindi, i granata esultano e si portano a 12 punti, a -1 proprio dal Lecce , che non vince ormai da più di un mese.

Classifica Serie A

Buongiorno sblocca il match a fine frazione

Prima mezz'ora dove succede poco. Il Torino prova a pungere, ma il Lecce fa buona guardia. Al 30' invece ecco la prima azione interessante del match. Milinkovic sbaglia un rinvio, regalando palla a Almquist che suggerisce per Banda che va al tiro, ma il portiere serbo salva tutto con i pedi. Al 32' ancora Lecce: slalom di Krstovic che calcia in porta da pochi metri, altra parata di Milinkovic-Savic. Ci prova anche Almqvist al 39' con un tiro a giro sul secondo palo, ancora bravo Milinkovic-Savic a salvare in tuffo. Alla prima vera occasione il Torino passa: bel lancio di Linetty per Ricci in area, l'ex Empoli stoppa e prova a tirare di sinistro, ma sporca la conclusione che diventa un assist per il Buongiorno, che da pochi passi non sbaglia e sigla l'1-0.

Lecce-Torino: tabellino e statistiche

Il Lecce spinge ma sbatte su Milinkovic-Savic

Nella ripresa, inizio aggressivo del Lecce, che ci prova con Ramadani, palla deviata in angolo. Poi l'occasione per il Toro ha l'occasione per il raddoppi ma Bellanova da pochi passi calcia addosso a Gallo. Ancora Torino al 58', numero di Lazaro a sinistra, che entra in area e crossa. Sanabria di testa manda alto il pallone da buona posizione. I salentini spingono e a poco dal termine vanno vicini al pari con Baschirotto, ma Milinkovic compie un altro grande intervento con la manona. Poco dopo il Torino confeziona un'altra bella occasione: Bellanova crossa e Lazaro calcia al volo. Il pallone sfiora il palo alla destra di Falcone. Termina 1-0.