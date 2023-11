Ex Serie A quasi Pallone d'Oro, ora vende aspirapolveri: avete capito chi è?

Nel Parma e nella sua nazionale ha disegnato poesia. Tanto da andare vicino alla conquista del Pallone d'Oro nel 1994, quando arrivò al quarto posto dopo il Mondiale negli Stati Uniti. Tomas Brolin, ex in Serie A, ha cambiato completamente vita da quando ha appeso le scarpette al chiodo all'età di 28 anni. "Tutti dicono che 28 anni sono troppo giovane per andare in pensione, ma dipende cosa hai fatto in 28 anni da calciatore. Io avevo fatto tanto", ha detto Brolin che in carriera ha indossato anche le maglie di Leeds United e Crystal Palace.