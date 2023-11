Diretta Bologna-Lazio 0-0: ora LIVE la partita di oggi

BOLOGNA - La Lazio inizia la sua settimana di fuoco: Bologna, Feyenoord e Roma. I biancocelesti arrivano al Dall'Ara con il settimo posto frutto di una bella rimonta dopo un inizio difficile. Sono 12 punti nelle ultime cinque giornate (4 vittorie, una sconfitta) dopo averne raccolti quattro nelle prime cinque partite. Si cerca di tornare in zona Champions League il prima possibile. Ma occhio alla squadra di Thiago Motta: ha perso solo una delle ultime 12 gare interne in A, contro il Milan il 21 agosto, da febbraio nessuno ha fatto meglio in casa. Si inizia alle 20:45.

21:05

17' - Che chance per la Lazio

Luis Alberto ancora da angolo, Skorupski smanaccia come può e si fa aiutare dal palo. Sulla respinta Castellanos spara alto.

21:04

15' - Bell'occasione per la Lazio

Angolo di Luis Alberto per la testa di Romagnoli, che stacca bene di testa e trova la risposta centrale di Skorupski.

20:53

5' - Traversa della Lazio

Cross di Lazzari per Castellanos, che ci va di testa e colpisce la traversa. Poi l'arbitro fischia: fallo dell'argentino su un difensore del Bologna.

20:45

1' - Inizia Bologna-Lazio

Minuto di silenzio per le vittime dell'alluvione in Toscana. Poi si parte. Inizia la partita al Dall'Ara. Bologna con classica maglia rossoblù. Lazio con divisa bianca. Fischia l'arbitro La Penna.

20:34

Le parole di Sarri

Nel pre partita, a Sky Sport, Maurizio Sarri ha parlato della squadra: "La partita di stasera è difficile. Affrontiamo una squadra forte, organizzata e con un grandissimo tecnico. Non perdono da tre mesi, sarà tosta. Non so chi vi ha detto che Romagnoli non è al meglio. Lui sta bene. I recuperi sono stati buoni, facciamo le scelte in base alla forma dei giocatori alla vigilia della partita. Mancano due partite alla fine di questo ciclo, vedremo se lo stato di forma continuerà a essere buono. L'obiettivo di Immobile, come quello di tutti, è quello di allenarsi con continuità. E' il proposito principale dell'intera squadra”.

20:10

Il momento del Bologna

Il Bologna ha perso solo una delle ultime 12 gare casalinghe in Serie A (5V, 6N) – contro il Milan il 21 agosto – e ha mantenuto la porta inviolata nella metà di queste partite, incluse due delle ultime tre.

19:58

Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Freuler, Aebischer; Ferguson, Orsolini, Saelemaekers; Zirkzee. A disp.: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Corazza, Kristiansen, Lucumi, Fabbian, Moro, Urbanski, Van Hooijdonk, Jarlsson, Ndoye. All.: Thiago Motta

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. A disp.: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Hysaj, Cataldi, Kamada, Vecino, Basic, Immobile, Zaccagni, Isaksen. All.: Maurizio Sarri

19:42

I numeri di Bologna-Lazio

La Lazio è rimasta imbattuta in 18 delle ultime 20 partite contro il Bologna nel massimo campionato (10V, 8N), anche se le due sconfitte nel parziale sono arrivate nelle tre gare esterne più recenti contro i rossoblù: il 27 febbraio 2021 (0-2) e il 3 ottobre 2021 (0-3).

19:34

Lazio, la formazione ufficiale

LAZIO (4-3-3) - Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Pedro. All. Sarri.

19:30

Lazio, si cercano altri punti

I 12 punti nelle ultime cinque giornate sono un bel bottino per una Lazio che ha finalmente ingranato la marcia. Si apre un mini tour de force molto duro: martedì c'è la Champions con il ritorno contro il Feyenoord. Domenica 12 il derby.

Bologna - Stadio Renato Dall'Ara