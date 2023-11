Diretta derby Lazio-Roma: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

ROMA - Domenica 12 novembre, alle ore 18, va in scena il derby Lazio-Roma , che sarà la stracittadina di campionato numero 159 (il numero 181 complessivo). In Serie A il bilancio vede 60 pareggi, 42 vittorie della Lazio , 56 della Roma che però è uscita sconfitta dagli ultimi due derby di campionato.

Segui la diretta sul nostro sito

Lazio-Roma, come vederla in tv e streaming

La sfida tra Lazio e Roma, in programma domenica 12 novembre alle ore 18 allo Stadio Olimpico e valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, sarà disponibile in tv e streaming su Dazn.

Probabili formazioni Lazio-Roma

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri. A disp.: Sepe, Mandas, Gila, Pellegrini, Vecino, Cataldi, Basic, Isaksen, Castellanos. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Casale, Marusic, Zaccagni, Luis Alberto

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Karsdorp, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; Dybala, Lukaku. All. Mourinho. A disp.: Svilar, Boer, Celik, Pagano, Pisili, Belotti, Azmoun, Sanches, El Shaaraqy, Bove, Kristensen. Squalificati: nessuno. Indisponibili: Abraham, Kumbulla, Pellegrini, Smalling