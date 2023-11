Probabili formazioni Genoa-Verona: Gilardino recupera Bani

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (3-5-2): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Strootman, Haps; Gudmundsson, Ekuban. Allenatore: Gilardino.

La probabile formazione di Baroni

VERONA (4-3-3): Montipò; Terracciano, Hien, Magnani; Faraoni, Folorunsho, Hongla, Duda, Doig; Bonazzoli, Djuric. Allenatore: Baroni.

Gilardino con la certezza Gudmundsson, Baroni senza Cabal e Dawidowicz

In casa Genoa, mister Gilardino recupera Mattia Bani in difesa, ma dovrà fare ancora a meno di Retegui e Messias in attacco per l’anticipo di questa sera con il Verona, con Gudmundsson unica certezza. Baroni invece, riproporrà in attacco la coppia Bonazzoli-Djuirc. Out Cabal e Dawidowicz, scelte obbligate in difesa con Hien al centro.

