Il Milan si butta via, che rimonta del Lecce! Da 0-2 a 2-2

Leao ko, segnano Giroud e Reijnders

La gara non decolla e per vedere il primo tiro, che non inquadra la porta, bisogna attendere il 7': ci prova Rafia dalla distanza, palla a lato. Un minuto più tardi, però, si ferma Leao. Su un lancio di Pobega in profondità il portoghese arresta la sua corsa per un problema muscolare alla coscia: al suo posto entra Okafor. Ed è proprio il neo entrato, al 14', a confezionare la prima occasione del match con un tiro in area che trova l'attenta risposta di Falcone. Al 27' va in vantaggio: Theo Hernandez sulla sinistra scambia con Okafor e poi crossa in mezzo un pallone potente che Giroud, nonostante la marcatura, insacca per l'1-0 Milan. I giallorossi accusano il colpo e al 35' arriva anche il raddoppio grazie ad una grande azione personale di Reijnders che parte dalla trequarti e arriva in area dove buca Falcone per il gol del 2-0, il primo per lui in Serie A. Pochi minuti dopo l'olandese sfiora la doppietta, è il palo esterno a dirgli di no. Il Lecce risponde subito con una grande occasione per Banda da pochi metri che però trova la strepitosa risposta di Maignan.

Rimonta Sansone-Banda

Nella ripresa Pioli inserisce subito Musah per Calabria, poi al 53' Theo Hernandez vanifica un contropiede facendosi murare in area da Gendrey, prima che una scorribanda sulla destra di Banda, 1' più tardi, produca un cross facile preda di Maignan. Al 56' primo cambio nel Lecce: fuori un anonimo Rafia, dentro Gonzalez, ma è ancora il Milan a provarci con un tiro di Pobega che Falcone blocca senza problemi. D'Aversa cambia ancora al 62': fuori Kaba, Strefezza e Krstovic, dentro Blin, Sansone e Piccoli. È però il Milan a creare un'altra chance con Okafor che trova i guantoni di Falcone. Al 65' il Lecce la riapre: è Sansone, sugli sviluppi di un corner con la spizzata di Blin, a insaccare il gol del 2-1. Non passano neanche 2' e i giallorossi la pareggiano incredibilmente: ripartenza letale del Lecce e palla che arriva a Banda che, dalla destra, raccoglie il passaggio di Piccoli e buca Maignan per il gol del 2-2.

Espulso Giroud, annullato il 3-2 a Piccoli

Al 77' una punizione di Sansone dà l'illusione del gol (la palla sbatte sull'esterno della rete), poi all'80' Piccoli spreca un clamoroso contropiede: invece di servire uno dei due compagni liberi, calcia altissimo. Passano 4' e Sansone centra il palo di testa con il pallone che ballonzola davanti alla linea e poi termina sul fondo. All'88' Banda si ferma e chiede il cambio, D'Aversa inserisce Venuti. Nei 4' di recupero Giroud perde la testa e si fa espellere per proteste. Al 93' sembra accadere l'incredibile con il gol di Piccoli dalla distanza, ma il Var chiama Abisso alla review: gol annullato, termina 2-2.