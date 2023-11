Diretta Lazio-Roma ore 18: probabili formazioni, dove vederla in tv e streaming

ROMA - Il grande giorno è arrivato. Alle 18 si disputerà all'Olimpico il primo derby stagionale tra la Lazio di Sarri e la Roma di Mourinho. Un match valido per la 12ª giornata di serie A che promette emozioni fortissime come sempre. I biancocelesti ci arrivano dopo la cruciale vittoria in Champions contro il Feyenoord mentre i giallorossi dovranno riscattare la brutta sconfitta contro lo Slavia Praga.