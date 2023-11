Diretta Napoli-Empoli ore 12.30: dove vederla in tv, streaming e formazioni ufficiali

Segui la diretta sul nostro sito

Napoli-Empoli: orari e canali

La gara tra Napoli e Empoli è in programma alle ore 12,30 allo stadio Maradona di Napoli e sarà visibile su Sky e Dazn.

Napoli-Empoli sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky sarà trasmessa invece sui canali: Sky Sport Uno (canale numero 201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Chi è abbonato sia a Dazn che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona Dazn e vedere la partita in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Napoli-Empoli in streaming

La partita Napoli-Empoli sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn. Streaming anche su Sky-Go e Now.

La formazione ufficiale di Garcia

NAPOLI (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka; Politano, Raspadori, Elmas; Simeone. All. Rudi Garcia

La formazione ufficiale di Andreazzoli

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Bereszynski, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Ranocchia, Maleh; Cancellieri, Caputo, Cambiaghi. All.: Andreazzoli

Napoli-Empoli in diretta, la cronaca

Per il Napoli l'occasione è ghiotta: vincendo contro l'Empoli gli azzurri di Garcia supererebbero in classifica il Milan e andrebbero alla sosta dietro Inter e Juve. Nell'Empoli Andreazzoli vuole una risposta dopo la pessima partita di Frosinone.

