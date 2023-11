Diretta Fiorentina-Bologna ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

FIRENZE - Fiorentina e Bologna scendono in campo allo Stadio Artemio Franchi di Firenze alle ore 15, nella gara valida per la dodicesima giornata del campionato di Serie A

Fiorentina-Bologna: orari e canali

La gara tra Fiorentina e Bologna è in programma alle ore 15 allo stadio Artemio Franchi di Firenze e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Fiorentina-Bologna in diretta TV

Fiorentina-Bologna sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato sia a Dazn che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona Dazn e vedere la partita in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Fiorentina-Bologna in streaming

La partita Fiorentina-Bologna sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi,, Martinez Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; N. Gonzalez, Bonaventura, Brekalo; Nzola. All.: Italiano.

La probabile formazione di Thiago Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee..

Fiorentina-Bologna in diretta, la cronaca

Nella Fiorentina, turnover inevitabile con qualche conferma pesante. Con Beltran fuori causa, lì davanti tocca a Nzola. DIetro di Lui Bonaventura assieme a Nico Gonzalez, e Brekalo in leggero vantaggio su Ikoné e gli altri esterni. Tra i rientri dal primo minuto ci sono anche quelli di Terracciano, di Arthur, di Quarta al centro della difesa e di Parisi ancora sulla fascia destra per l’indisponibilità di Kayode: conferma comunque per chi la spunta tra Ranieri (favorito) e Milenkovic, e per Biraghi a sinistra. Nel Bologna, Calafiori giocherà da centrale in coppia con Beukema. Posch e Lykogiannis completeranno il quartetto arretrato, Aebischer e Freuler saranno a centrocampo con Ferguson poco più avanti, Orsolini sarà a destra, Saelemaekers a sinistra e Zirkzee guiderà l'attacco.

