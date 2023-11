La moviola di Lazio-Roma: bene Massa ma litiga con i cartellini

Tiene il derby Massa e - notizia - lo fa solo con qualche sbavatura disciplinare, manca una linearità di intervento. Considera allo stesso modo tutti gli episodi in area, riuscendo a non far esplodere una gara che s’è accesa con un paio di mass confrontation. Recupero: 4’ (1’+3’)

Interventi rischiosi

Tre interventi in area della Roma: rischia Mancini, va sulla gamba sinistra (più che sulla spalla) di Immobile, poco per il metro di Massa. Più accentuata la caduta di Guendouzi tampinato da dietro da Bove: appena prima, è Pedro che si butta su Llorente, fermo. Llorente-Immobile: nulla.

Fuorigioco

Giusto annullare il gol di Cristante: al momento del tiro di Karsdorp respinto da Provedel, è oltre Patric, ultimo difensore biancoceleste.

Situazione disciplinare

Senza un criterio preciso. Manca un giallo chiaro per Lukaku (entrata non violenta ma alta su Marusic), per Pedro (spinta a due mani su Paredes), per Marusic (calcio a Cristante), forse severo quello per Mancini (anche se era una Spa, la Lazio voleva il rosso, ma è troppo laterale), rischia il secondo Immobile, con la protesta eccessiva verso Massa.

VAR: Irrati 6

Supporta tutto.