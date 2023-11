Diretta Milan-Fiorentina ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui la diretta sul nostro sito

Milan-Fiorentina: orari e canali

La gara tra Milan e Fiorentina è in programma alle ore 20.45 allo stadio Meazza di Milano e sarà visibile su Sky e Dazn.

Dove vedere Milan-Fiorentina in diretta TV

Milan-Fiorentina sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky sarà trasmessa invece sui canali: Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251. Chi è abbonato sia a Dazn che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona Dazn e vedere la partita in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Milan-Fiorentina in streaming

La partita Milan-Fiorentina sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, oppure collegandosi da pc e tablet sul sito di Dazn. Streaming anche su Sky-Go e Now.

La probabile formazione di Pioli

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, T. Hernandez; Pobega, Musah, Reijnders; Chukwueze, Jovic, Pulisic. All. Pioli. A disposizione: Mirante, Nava, Simic, Florenzi, Bartesaghi, Adli, Krunic, Loftus-Cheek, Romero, Chaka Traoré, Camarda.

La probabile formazione di Italiano

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Parisi, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; N. González, Bonaventura, Kouame; Nzola. All. Italiano. A disposizione: Christensen, Martinelli, Comuzzo, Pierozzi, Mina, Amatucci, Maxime Lopez, Mandragora, Infantino, Beltran, Barak, Sottil, Ikoné, Brekalo.

Milan-Fiorentina in diretta, la cronaca

Emergenze in attacco e in difesa per il Milan. Pioli nel reparto arretrato ha i soli Tomori e Thiaw, mentre in panchina non verrà convocato Kjaer. Assenti anche gli altri infortunati Kalulu, Pellegrino e Caldara. Così Pioli ha pescato dalla Primavera, e ci sarà il giovane Simic come difensore centrale, anche se l’idea principale è quella di adattare qualche elemento più esperto. In attacco le cose non vanno meglio con il recente infortunio di Okafor con la nazionale. Fuori Leao, così come Giroud per squalifica, convocato il 15enne Camarda in panchina. Nella Fiorentina Nzola dovrebbe spuntarla su Beltran per un posto al centro dell’attacco. Batteria di trequartisti composta da Nico Gonzalez, Bonaventura e Kouame, quest’ultimo in vantaggio su Ikoné, Sottil e Brekalo. Con Kayode recuperato ma fuori per prudenza, Italiano chiederà a Parisi di adattarsi di nuovo da esterno destro, mentre per il resto della difesa a protezione di Terracciano con Milenkovic nel mezzo ci sarà Quarta e Biraghi a sinistra. A centrocampo Arthur-Duncan, anche se Maxime Lopez e Mandragora scalpitano.

