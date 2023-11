Juve-Inter, i migliori in panca

I migliori in campo non erano in campo, all’Allianz, bensì in panchina. Allegri e Inzaghi - pur augurandosi di riuscire in qualche modo a vincerla - hanno fatto il possibile per evitare di perdere una partita che di solito produce pesanti scorie, soprattutto a fine novembre. E quando i più bravi risultano essere gli allenatori è assai improbabile che si possa parlare di uno spettacolo emozionante o soltanto piacevole. Le cose più belle di Juve-Inter sono stati i gol: due confezioni eccellenti e altrettante conclusioni di livello. Di segnalabile, poco altro: non mi sono dispiaciuti Vlahovic, finalmente dentro il gioco, Cambiaso, impiegato a destra, e Rabiot da una parte, e Darmian, Barella e ovviamente Lautaro dall’altra. Più che ordinario tutto il resto. Inzaghi ha scelto l’interpretazione più matura, di possesso e controllo senza forzature; Allegri non si è accontentato di difendere basso, ha provato il recupero “funzionale” del pallone chiedendo ai suoi di non concedere verticalizzazioni a una squadra che del verticale ha fatto il suo tratto distintivo.