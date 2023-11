Diretta Juve-Inter 0-0, segui LIVE il derby d'Italia: Thuram pericoloso

TORINO - Juventus e Inter si affrontano all'Allianz Stadium in un derby d'Italia d'altissima classifica, che vale il primo posto in Serie A alla 13ª giornata. I ragazzi di Inzaghi sono in vetta a 31 punti, 2 in più della formazione di Allegri.

21:03

15' Chiesa spara fuori da ottima posizione

Grande occasione per la Juve: palla in area nerazzurra a Chiesa che, da posizione centrale, spara oltre l'incrocio dei pali, sciupando una ghiotta opportunità per segnare.

21:02

14' Corner per la Juve: Sommer respinge

Calcio d'angolo battuto da Nicolussi Caviglia: Sommer interviene a pugni uniti per respingere il pallone nell'area piccol.a

20:51

4' Primo squillo della partita

Inter pericolosa: Szczesny blocca un colpo di testa di Thuram, servito da una punizione di Dimarco. Traiettoria troppo centrale per impensierire il portiere della Juve.

20:48

1' Tentativo di Cambiaso

Juve subito in attacco: Cambiaso calcia al volo su cross di Rabiot, ma non trova lo specchio della porta di Sommer.

20:47

Inizia il derby d'Italia

Calcio d'inizio affidato alla Juve: l'arbitro Guida dà il fischio d'inizio del derby d'Italia con leggero ritardo. I tifosi bianconeri cantano l'inno della Vecchia Signora.

20:40

Le parole di Giuntoli

Il ds della Juve, Cristiano Giuntoli ha parlato a Dazn: "Siamo molto contenti di questa partita per Nicolussi Caviglia, dimostra il lavoro fatto negli anni passati dal club. Lui è un ragazzo straordinario, si è sempre allenato con dedizione. Siamo convinti che possa essere molto valido. Abbiamo degli obiettivi ben chiari: quello di tornare in Champions League. Siamo curiosi di vedere a che punto è la nostra crescita. Siamo con i piedi per terra, pensiamo ad arrivare tra le prime quattro. Poi è ancora molto lunga, vedremo. Dobbiamo pensare step by step, valutando il risultato e anche la prestazione. Voler arrivare tra le prime quattro non vuol dire tirarsi indietro. Non vogliamo ostacolare i sogni ai nostri ragazzi che hanno grandi aspettative, ma con equilibrio vogliamo pensare veramente ad arrivare in Champions. Non facciamo voli pindarici, non ci porterebbe da nessuna parte. Non credo che con un colpo di mercato si possa colmare chissà cosa. Stiamo facendo delle valutazioni, se ci saranno delle opportunità mantenendo l’equilibrio tra qualità ed economicità ci faremo trovare pronti. Valutiamo anche quei ragazzi che stanno giocando poco, loro potrebbero essere la nostra forza”.

20:38

Spettacolo di luci allo Stadium

Lo speaker annuncia la formazione della Juventus, mentre all'Allianz Stadium va in scena un suggestivo spettacolo di luci bianche e ombre. Boati dagli spalti.

20:31

I numeri del derby d'Italia

Stasera si gioca la partita numero 181 tra Juventus e Inter in Serie A: il bilancio è di 87 vittorie bianconere, 45 pareggi e 48 vittorie nerazzurre. La Juve ha segnato 258 gol, l'Inter 207.

20:17

Juve e Inter vanno di corsa

Lo spettacolo dovrebbe essere garantito stasera, a vedere i numeri delle due squadre: la Juventus è seconda in classifica a 29 punti ed è reduce da 5 vittorie di fila in campionato. L'Inter, prima con 31 punti, viene invece da 6 successi consecutivi tra campionato e Champions League.

20:08

Tutti sul terreno di gioco per il riscaldamento

Con l'ingresso dell'Inter, accolta dai fischi dello Stadium, entrambe le squadre sono in campo per il riscaldamento. La Juve era sul terreno di gioco già da qualche minuto.

20:00

A bordocampo il presidente Ferrero

Gianluca Ferrero, presidente della Juventus, passeggia a bordocampo godendosi l'atmosfera del pre-partita.

19:56

In campo i portieri della Juve

Sono entrati in campo i tre portieri della Juve: il titolare Szczesny con Perin e Pinsoglio. Tra poco toccherà anche ai portieri dell'Inter Sommer, Audero e Di Gennaro.

19:52

Atmosfera calda all'Allianz Stadium

Grande attesa all'Allianz Stadium per il big-match di stasera: le due squadre non sono ancora entrate in campo per il riscaldamento.

19:47

Le panchine di Juve e Inter

A disposizione della Juve: Pinsoglio, Perin, Locatelli, Alex Sandro, Huijsen, Milik, Yildiz, Iling-Junior, Kean, Miretti, Nonge.

A disposizione dell'Inter: Di Gennaro, Audero, Sensi, Cuadrado, Arnautovic, Klaassen, Asllani, Carlos Augusto, Bisseck, Agoume, Stabile.

19:42

La formazione ufficiale dell'Inter

Simone Inzaghi mette in campo questo undici (3-5-2): Sommer; Darmian, De Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez.

19:38

La formazione ufficiale della Juve

Allegri schiera la seguente formazione (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Cambiaso, McKennie, Nicolussi Caviglia, Rabiot, Kostic; Chiesa, Vlahovic.

19:30

È la sera del Derby d'Italia

La domenica della 13ª giornata di Serie A si chiude a Torino con il derby d'Italia tra Juventus e Inter: il fischio d'inizio è fissato per le 20.45, arbitro del match sarà Marco Guida di Torre Annunziata.

Allianz Stadium, Torino