Genoa-Empoli LIVE ore 15: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Genoa-Empoli: orari e canali

La gara tra Genoa ed Empoli è in programma alle ore 15 allo stadio Luigi Ferraris di Genova e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Genoa-Empoli in diretta TV

Genoa-Empoli sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato sia a Dazn che a Sky, inoltre, potrà attivare Zona Dazn e vedere la partita in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Genoa-Empoli in streaming

La partita Genoa-Empoli sarà visibile in streaming accedendo alle app Dazn, oppure collegandosi da pc, notebook e tablet sul sito di Dazn.

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Haps; Messias, Retegui. Allenatore.: Gilardino. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Matturro, Vogliacco, Hefti, Thorsby, Kutlu, Galdames, Jagiello, Puscas, Fini. Indisponibili: Bani, Ekuban, Gudmundsson, Strootman. Squalificati: nessuno. Diffidati: De Winter, Malinovskyi.

La probabile formazione di Andreazzoli

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Fazzini, Grassi, Kovalenko; Cambiaghi, Caputo, Cancellieri. Allenatore.: Andreazzoli. A disposizione: Perisan, Caprile, Bereszynski, Walukiewicz, Maleh, Ranocchia, Bastoni, Marin, Maldini, Gyasi, Shpendi, Destro. Indisponibili: Pezzella, Guarino, Belardinelli, Baldanzi. Squalificati: nessuno. Diffidati: Cancellieri, Gyasi.

Genoa-Empoli in diretta, la cronaca

Gilardino, ancora senza Gudmundsson, ritrova Retegui che va verso una maglia da titolare in coppia con Messias. A centrocampo con Strootman out agiranno Frendrup e Malinovskyi accanto a Badelj in regia. Sarà Dragusin a comandare la difesa davanti a Martinez. In casa Empoli Andreazzoli si affida al tridente Cancellieri-Caputo-Cambiaghi, Kovalenko verso una maglia da titolare, conferma per Fazzini a centrocampo.

