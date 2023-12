Falcone si procura il rigore, Piccoli pareggia al 100': Lecce-Bologna show

Classifica Serie A

Occasioni per Gonzalez e Ndoye, ma è 0-0

Parte meglio il Lecce che pressa alto e staziona nella metà campo del Bologna, tanto che al 3' arriva la prima conclusione con Dorgu, murato in corner. La risposta rossoblù si materializza all'8' con una bella azione personale di Ndoye e un cross teso su cui Falcone fa buona guardia. Al 16' pericolosi i padroni di casa con Krstovic che, in scivolata, non arriva di un soffio all'appuntamento con il gol. Al 23' ancora Lecce in attacco con una potente botta fuori di Gonzalez: tiro centrale, Skorupski allontana. Passano 7' e l'occasione più ghiotta è ancora per i padroni di casa: Dorgu crossa dalla fascia sul secondo palo per Gonzalez che, elusa la marcatura di Kristensen, mette a lato da zero metri. Il Bologna torna a farsi vedere con una incursione di Ferguson e un tiro dal limite murato dalla difesa giallorossa. Subito dopo è Ndoye a mettersi in proprio e ad arrivare al tiro, ma Falcone risponde presente. L'ultima azione di un primo tempo che si conclude sullo 0-0 è ancora di marca rossoblù: su una punizione battuta dalla destra svetta Posch a centro area, ma il suo colpo di testa termina alto, anche se non di molto.

Sblocca Lykogiannis, al 100' pareggia Piccoli su rigore

Nella ripresa il Bologna comincia con un ritmo diverso, ma tra il 57' e il 60' Motta rivoluziona la squadra con quattro cambi: escono Fabbian, Van Hooijdonk, Aebischer e Saelemaekers per Moro, Zirkzee, Freuler e soprattutto Lykogiannis (oltre all'ingresso di Piccoli per Krstovic nel Lecce). Ed è proprio il laterale appena entrato a sbloccare la gara al 68' con una stupenda punizione dal limite che lascia di sasso Falcone per l'1-0 Bologna. Il Lecce non reagisce e, anzi, sono gli ospiti a rendersi di nuovo pericolosi con Ndoye che si fa murare a tu per tu con il portiere giallorosso, il pallone arriva poi a Ferguson che però non inquadra la porta. Al 77' D'Aversa prova a smuovere i suoi inserendo Almqvist e Rafia per Ramadani e Strefezza. I cambi non portano i padroni di casa a rendersi pericolosi, anzi, è ancora il Bologna a farsi vedere dalle parti dell'area giallorossa con il neo entrato Urbanski disinnescato da Falcone. Nei 5' di recupero il Lecce reclama per un possibile rigore per fallo di Calafiori su Falcone, salito in area per l'ultimo assalto. Fischiato fuorigioco sul colpo di testa di Dorgu, che poi si rivela non esserci stato: il Var richiama Doveri alla OFR, è rigore per il Lecce al 98'. Dal dischetto va Piccoli, che non sbaglia: finisce 1-1.

Falcone: "Noi portieri siamo matti, per me è stato come segnare"

"Noi portieri siamo matti, ho sempre sognato di salire in area e far gol. Ci sono andato vicino, ma è stato come segnare. Un'emozione bellissima". Parola di Wladimiro Falcone, portiere del Lecce, dopo la cavalcata in area che ha permesso ai suoi di guadagnare il rigore del pari all'ultimo secondo grazie al penalty trasformato da Piccoli che è valso l'1-1 col Bologna. "Ci abbiamo messo cuore contro un gran Bologna - ha spiegato Falcone a Sky Sport - e nel primo tempo meritavamo qualcosa in più noi, ma alla fine il pareggio è giusto. Avevo capito subito che sarebbe stato rigore, ero convinto di prendere la palla prima che Calafiori mi placcasse. Lo dedico a mia madre che non sta passando un bel periodo".

Motta furioso: "Nasca e il Var ne hanno combinata un'altra delle loro"

“Il rigore? La partita era già finita e noi abbiamo lasciato un’altra possibilità a Nasca e al Var di combinarne una delle loro. Per noi è una frustrazione enorme dopo un’ottima gara dall’inizio alla fine: questi episodi cambiano radicalmente il volto di una partita”. Non le manda a dire il tecnico del Bologna, Thiago Motta, ai microfoni di Sky Sport dopo il rocambolesco pari di Lecce. “Mi sorprende il fatto che Doveri abbia fatto giocare questi minuti in più, è un grande arbitro e lo rispetto. Ad ogni modo questi episodi non ci devono demoralizzare e togliere la nostra voglia di vincere. Quando vedo una roba del genere - ha aggiunto Motta - mi passa per la mente tutto il lavoro dei ragazzi in settimana. Questi episodi non sono normali, ora dobbiamo digerire la frustrazione e pensare alla trasferta di Salerno" ha concluso.