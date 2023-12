La body cam debutta in Juve-Napoli: le immagini esclusive

TORINO - "Un punto di vista unico. Dopo l’esperimento a Castel Volturno con il Napoli, per la prima volta in Serie A scendiamo in campo con la Body Cam", così Dazn sulla sua pagina Instagram per annunciare con un video il debutto della body cam in Serie A nel pre-partita di Juventus-Napoli. La telecamera è stata posizionata sul petto di Iling-Junior e per la prima volta nella storia del calcio italiano è entrata in campo grazie alla collaborazione tra Dazn, Lega Serie A e Juventus. Un primo esperimento per portare il nostro calcio verso il futuro dell’intrattenimento.