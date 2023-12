Diretta Salernitana-Bologna ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

SALERNO - Salernitana e Bologna si affrontano oggi per la quindicesima giornata del campionato di Serie A: calcio d'inizio in programma alle ore 18.

Salernitana-Bologna: orari e canali

La gara tra Salenitana e Bologna è in programma alle ore 18 allo stadio Arechi di Salerno e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Salernitana-Bologna in diretta TV

Salernitana-Bologna sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato sia Dazn sia a Sky può seguire la gara in diretta su Zona Dazn (canale 214)

Dove vedere Salernitana-Bologna in streaming

La partita Salernitana-Bologna sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Inzaghi

SALERNITANA (3-4-2-1): Costil; Lovato, Gyomber, Fazio; Mazzocchi, Bohinen, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Ikwuemesi. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Fiorillo, Daniliuc, Pirola, Bronn, Legowski, Maggiore, Martegani, Simy, Cabral, Botheim, Kastanos, Tchaouna. Indisponibili: Ochoa. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

La probabile formazione di Thiago Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Calafiori; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Kristiansen, Fabbian, Moro, Lykogiannis, Urbanski, Van Hooijdonk. Indisponibili: Bonifazi, Corazza, De Silvestri, El Azzouzi, Karlsson, Orsolini, Soumaoro. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aebischer.

Salernitana-Bologna in diretta, la cronaca

Nella Salernitana Inzaghi negli ultimi giorni ha provato il 3-4-2-1 (modulo favorito per oggi) ed il 4-2-3-1. In difesa rientrerà Gyomber, affiancato da Lovato e Pirola. Sugli esterni Mazzocchi e Bradaric. A centrocampo, Bohinen, Maggiore e Legowski lottano per una maglia. Candreva, provato anche da mezzala, alla fine giocherà sulla trequarti accanto a Dia. Bologna con Zirkzee terminale offensivo, supportato dal trio Ndoye-Ferguson-Saelemaekers. Beukema e Lucumi i centrali di difesa, sulle corsie agiranno Posch, sulla destra, e Calafiori dall'altra parte.

