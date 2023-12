Gasperini e l'elogio a Pavoletti in diretta tv: "Bomber vero". Ma la risposta lo spiazza

Pavoloso . Ancora lui, all'ultimo secondo, quando nessuno ci credeva più. Leonardo Pavoletti ancora grande protagonista nei minuti di recupero. Era successo a Bari la scorsa stagione, con il gol che valse la promozione in A ed è accaduto ieri sera contro il Cagliari . Una spettacolare rovesciata che ha fatto esplodere tutti: stadio, dirigenti e compagni di squadra. A fine gara la Domus Arena era una bolgia con l'attaccante del Cagliari che si è presentato in diretta ai microfoni di DAZN quasi incredulo per quanto accaduto.

Pavoletti e il siparietto con Gasperini

"Non ho capito ancora come ho fato gol, infatti lasciatemi andare che lo voglio andare a rivedere. Ho chiesto a Goldaniga se l'ho presa con il destro o con il sinistro" ammette Pavoletti a Dazn, che poi sente la voce di Gian Piero Gasperini in collegamento esterno. L'allenatore dell'Atalanta si complimenta con lui "Che bello rivederti e vederti fare questi gol. Fin quando hai ancora forza continua a giocare Pavo". Pronta la riposta di Pavoletti che si conferma imprevedibile anche fuori dal campo: "Questa però è fortuna mister, io ho i piedi al contrario". Risate generali in studio compreso Gasperini, che resta spiazzato ma allo stesso tempo divertito per la spontaneità e l'umiltà del bomber di Claudio Ranieri.