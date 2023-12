Cagliari-Sassuolo 2-1: Lapadula e Pavoletti show, Ranieri esulta nel recupero

CAGLIARI - Dopo la straordinaria rimonta contro il Frosinone, il Cagliari si ripete e batte il Sassuolo 2-1, segnando le due reti decisive in pieno recupero. Al gol di Erlic al 7', rispondono Lapadula al 94' e Pavoletti, con una splendida rovesciata al 99'. Un successo pesantissimo in chiave salvezza per Ranieri, che stacca Verona, Empoli e Udinese e si porta a meno due dal Sassuolo. Dionisi recrimina per un gol annullato a Bajrami al 90' per la punta di uno scarpino in fuorigioco.