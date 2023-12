Lecce-Frosinone 2-1: a Di Francesco non basta Kaio Jorge, decide Ramadani

LECCE - Vittoria e sorpasso in classifica per il Lecce che supera 2-1 il Frosinone . Nel primo tempo Piccoli porta in vantaggio i padroni di casa, ma Kaio Jorge pareggia dal dischetto. Nel finale di ripresa, il gol partita lo mette a segno Ramadani .

Classifica Serie A

Primo tempo: Kaio Jorge replica a Piccoli

Nel primo tempo il vantaggio del Lecce arriva all'11': buon lavoro di Banda che punta la difesa avversaria per poi scaricare per Piccoli che protegge palla e poi conclude a rete dove l'intervento di Turati non è perfetto, il pallone si insacca. Al 17' l'arbitro Zufferli assegna un rigore al Frosinone per un contatto Gendrey-Brescianini: richiamato al Var il direttore di gara torna sui proprio passi e annulla il penalty. Al 21' il Lecce sfiora il bis quando Banda colpisce la traversa, ma c'era anche un offside di Piccoli nell'azione. Al 31' nuovo check al Var, stavolta il rigore per il Frosinone c'è (fallo di Blin su Monterisi) e al 33' Kaio Jorge realizza dal dischetto la propria prima rete in Serie A battendo Falcone che intuisce ma non ci arriva. Ultimo brivido della prima frazione con la conclusione di Banda di poco alta.

Ramadani la decide nel finale di ripresa

La ripresa si apre con una botta di Strefezza dalla distanza che Turati devia in calcio d'angolo. Al 17' una buona occasione la firma Soulè, che dopo una mischia in area colpisce male ma il pallone si spegne a lato. Nel finale, al 37', ci prova Harroui, neoentrato, pallone che termina un soffio alla destra di Falcone. Al 44' Lecce di nuovo in vantaggio: Ramadani scarica una gran botta dalla distanza, Turati non trattiene e il pallone si infila.