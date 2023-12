Torino-Empoli 1-0: Zapata condanna Andreazzoli

TORINO - Grazie ad un gol di Zapata , il Torino batte l'Empoli , nell'anticipo della sedicesima giornata di serie A, e guadagna tre punti importanti in classifica. Gli uomini di Juric scavalcano Monza e Lazio e raggiungono momentaneamente l'Atalanta a quota 23. L'Empoli resta invece fermo a 12 punti, nella zona calda della classifica.

Zapata decisivo

La partita si sblocca al 25': Bellanova si invola sulla destra e serve al centro Zapata, che di testa insacca da sottomisura. Cinque minuti dopo Ebuehi trova il pareggio sugli sviluppi di un corner, ma l'arbitro, richiamato dal Var, annulla per fuorigioco. Nella ripresa Andreazzoli inserisce Destro e Cancellieri per l'assalto finale: l'ex laziale sfiora il pareggio, ma il suo tentativo è respinto da Milinkovic Savic. Il Torino resiste e porta a casa il successo: il terzo consecutivo in casa.

