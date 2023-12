Bologna-Roma ore 18: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Bologna-Roma in diretta sul nostro sito

Bologna-Roma: orari e canali

La gara tra Bologna e Roma è in programma alle ore 18 allo stadio Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in diretta e in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Bologna-Roma in diretta TV

Bologna-Roma sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Chi è abbonato a Sky e Dazn può seguire la partita su Zona Dazn (canale 214).

Dove vedere Bologna-Roma in streaming

La partita Bologna-Roma sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Thiago Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukemam Calafiori, Lykogiannis; Aebischer, Freuler; Ndoye, Ferguson, Saelemaekers; Zirkzee. Allenatore: Thiago Motta. A disposizione: Bagnolini, Ravaglia, Bonifazi, Kristiansen, Corazza, De Silvestri, Lucumi, El Azzouzi, Fabbian, Moro, Urbanski, Van Hooijdonk. Indisponibili: Karlsson, Orsolini, Soumaoro. Squalificati: nessuno. Diffidati: Aebischer.

La probabile formazione di Mourinho

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, Ndicka; Kristensen, Pellegrini, Paredes, Cristante, Spinazzola; El Shaarawy; Belotti. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Karsdorp, Celik, Bove, Renato Sanches, Pagano, Joao Costa, Azmoun, Pisilli. Indisponibili: Abraham, Aouar, Dybala, Kumbulla, Smalling. Squalificati: Lukaku, Zalewski. Diffidati: Mancini.

Bologna-Roma in diretta, la cronaca

Nelle ultime cinque partite di Serie A tra Bologna e Roma sono state realizzate appena tre reti in totale: due 0-0, due vittorie per i giallorossi 1-0, un successo per gli emiliani 1-0. Il Bologna non va a bersaglio contro la Roma in Serie A da 325 minuti di gioco (rete di Svanberg al 35’ nell’1-0 al Dall’Ara dell’1 dicembre 2021): si tratta della striscia aperta senza gol più lunga in termini di minuti contro un’avversaria attualmente nel massimo campionato.

