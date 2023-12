Berardi regala spettacolo, doppietta contro l'Udinese: il Sassuolo rimonta e fa 2-2

UDINE - Il Sassuolo si prende una piccola boccata d'ossigeno, dopo due ko di fila, rimontando l' Udinese alla Dacia Arena dopo essere andato in svantaggio 2-0. In terra friulana termina 2-2, con la squadra di Cioffi che spreca così il doppio vantaggio firmato Lucca-Pereyra . Payero si fa espellere nel secondo tempo, il Sassuolo torna in partita, ne approfitta e rimonta con due gol su rigore di Berardi. Un punto per entrambe che muove quindi la classifica: il Sassuolo sale a quota 16, l'Udinese a 13.

Serie A, la classifica

Primo tempo: Lucca porta avanti l'Udinese

Nessuna occasione clamorosa nei primi quarantacinque minuti, in un match molto fisico e caratterizzato da falli e aggressività. Meglio il Sassuolo all’inizio, poi l’Udinese riesce ad alzare il baricentro, a gestire meglio le varie situazioni di gioco e al 36' passa: Pereyra si libera sulla destra e crossa per Lucca che colpisce di testa e insacca nell'angolo alla sinistra di Consigli l'1-0. I neroverdi non riescono a reagire e la prima frazione si chiude col vantaggio friulano.

Berardi bum bum su rigore: friulani ripresi

Al 10' arriva il raddoppio bianconero, erroraccio di Enrique che controlla male in ara, ne approfitta Pereyra che, grazie anche ad un rimpallo, si presenta a tu per tu con Consigli e lo batte con un piattone sinistro. Il bis non riesce a placare la foga agonisitica della squadra di Cioffi, che al 12' rimane in dieci per l'espulsione di Payero, dopo un brutto fallo col piede a martello su Erlic. Con l'uomo in più il Sassuolo riesce a rendersi pericoloso e ci vuole un gran Silvestri (23') per fermare un colpo di testa e una ribattuta di Ferrari. Al 29' Berardi la riapre su rigore, dopo un fallo di Ebosele su Pinamonti. I nerverdi spingono e collezionano palle gol. Al 37' Mulattieri, su suggerimento di Volpato, stacca di testa ma colpisce la traversa. Tre minuti più tardi su situazione d'angolo, va in cielo Ferrari ma la palla si stampa sul palo. Prove al gol, che arriva al 42' sempre su rigore (fallo di Kabasele su Mulattieri) con Berardi che cambia angolo e spiazza Silvestri. In pieno recupero incredibilmente Thorstvedt, ha la palla del 3-2 ma non concretizza al meglio. Termina 2-2.