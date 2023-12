Diretta Lazio-Inter: ora LIVE la partita di oggi

INTER (3-5-2) - Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro. All. S. Inzaghi.

19:30

Lazio-Inter, alle 20:45 il fischio d'inizio

Ci siamo, tra poco inizierà Lazio-Inter. I biancocelesti all'Olimpico, davanti all'ex Simone Inzaghi, vogliono vincere per rimettersi in scia delle altre big. Dall'altra parte i nerazzurri vanno a caccia di punti per andare in fuga.

Roma - Stadio Olimpico