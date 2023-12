Empoli-Lazio ore 18.30: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Empoli-Lazio in diretta sul nostro sito

Empoli-Lazio: orari e canali

La gara tra Empoli e Lazio è in programma alle ore 18.30 allo Stadio Carlo Castellani di Empoli e sarà visibile in diretta su Dazn.

Dove vedere Empoli-Lazio in diretta TV

Empoli-Lazio sarà visibile in diretta tv su Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione.

Dove vedere Empoli-Lazio in streaming

La partita Empoli-Lazio sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Andreazzoli

EMPOLI (4-3-3): Berisha; Ebuehi, Ismajli, Luperto, Cacace; Marin, Grassi, Maleh; Gyasi, Shpendi, Cancellieri. A disposizione: Perisan, Caprile, Baldanzi, Walukiewicz, Ranocchia, Kovalenko, Fazzini, Bastoni, Maldini, Cambiaghi, Destro. Indisponibili: Pezzella, Belardinelli, Guarino, Caputo, Bereszynski. Squalificati: Nessuno. Diffidati: Cancellieri, Grassi, Gyasi. Allenatore: Andreazzoli.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Casale, Gila, Hysaj; Guendouzi, Rovella, Kamada; F. Anderson, Immobile, Zaccagni. A disposizione: Sepe, Mandas, Patric, Lu. Pellegrini, Vecino, Basic, Cataldi, L. Alberto, Isaksen, Castellanos, Pedro. Indisponibili: A. Romagnoli. Squalificati: Lazzari. Diffidati: Immobile, Zaccagni. Allenatore: Sarri.

Empoli-Lazio in diretta, la cronaca

Situazione di classifica complicata per l'Empoli, in piena lotta salvezza a 12 punti. La Lazio, a quota 21, cerca un successo per tornare a riavvicinare la zona Europa, al momento distante 6 lunghezze. L'ultimo Empoli-Lazio ha visto trionfare 2-0 i biancocelesti nell'ultima giornata dello scorso campionato, con i toscani che non battono i capitolini addirittura dal 2015 (1-0 firmato Tonelli).

