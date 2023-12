Ilic riprende Zarraga. Udinese, niente festa a Torino: 1-1

Serie A, la classifica

Poche emozioni: ci provano Ilic e Lucca, ma la palla non entra

Primo tempo bloccato e avaro di emozioni tra Torino e Udinese: i granata fanno la gara ma non collezionano nitide palle-gol. L'Udinese evidenzia gli ormai consueti problemi in fase di costruzione, risultando pericoloso con Lucca in due occasioni: la prima quando approfitta di un disimpegno errato di Soppy e va al tiro, murato però da Buongiorno e poi quando sfrutta una sponda di Ferreira e in rovesciata manda la palla alta. Torino pungente con Ilic, ma in entrambi i casi è bravo Silvestri a dire di no.

Succede tutto nel finale: Ilic risponde a Zarraga

La sfida continua sulla falsariga del primo tempo e cambia solo a dieci minuti dalla fine: al 35′ la difesa del Torino si fa trovare impreparata. Sul cross di Ferreira infatti, Zarraga anticipa Tameze e batte Milinkovic-Savic, siglando il suo primo gol in serie A. Immediatamente il Torino si riversa nella metà campo avversaria e al 43' trova il pari con uno spettacolare gol di Ilic, che disegna una traiettoria che inganna Silvestri e si infila in rete. Termina 1-1.