Diretta Genoa-Inter ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Genoa-Inter in diretta sul nostro sito

Genoa-Inter: orari e canali

La gara tra Genoa e Inter è in programma alle ore 20.45 allo Stadio Ferraris di Genova e sarà visibile in esclusiva su Dazn.

Dove vedere Genoa-Inter in diretta TV

Genoa-Inter sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Per gli abbonati a Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento Zona Dazn la gara sarà visibile anche in tv sul canale 214 di Sky.

Dove vedere Genoa-Inter in streaming

La partita Genoa-Inter sarà visibile in streaming accedendo all'app di Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Freundrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez;; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino. A disposizione: Sommariva, Leali, Jagiello, Matturro, Haps, Vogliacco, Hefti, Strootman, Martin, Kutlu, Galdames, Thorsby, Ekuban, Messias.

La probabile formazione di Inzaghi

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Arnautovic. Allenatore: Inzaghi. A disposizione: Audero, Di Gennaro, De Vrij, Pavard, Stabile, Agoume, Asllani, Frattesi, Dumfries, Sensi, Klaassen, Sanchez, Sarr.

Genoa-Inter in diretta, la cronaca

Il Genoa non ha trovato il gol nelle ultime otto sfide contro l'Inter in Serie A; l’ultima squadra con una striscia più lunga di gare senza reti contro una singola avversaria nella competizione è stata il Cagliari, contro il Chievo (nove, tra dicembre 2011 e novembre 2016). L'Inter è a quota 39 vittorie in tutte le competizioni nell’anno solare 2023: con un successo contro il Genoa eguagliarebbe il proprio record storico di successi ottenuti in un singolo anno solare (40 nel 2005).

