Lazio-Frosinone ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Segui Lazio-Frosinone in diretta sul nostro sito

Lazio-Frosinone: orari e canali

La gara tra Lazio e Frosinone è in programma alle ore 20.45 allo Stadio Olimpico di Roma e sarà visibile in esclusiva su Sky e Dazn.

Dove vedere Lazio-Frosinone in diretta TV

Lazio-Frosinone sarà visibile in diretta tv su Sky e Dazn. Per seguire la partita dunque, sarà necessario scaricare l'app ufficiale di Dazn dalle smart tv oppure da uno dei tanti dispositivi mobili disponibili (console PlayStation o XBox, Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast o TIMVISION Box) in caso di tv di non ultima generazione. Su Sky invece, la gara sarà visibile sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251.

Dove vedere Lazio-Frosinone in streaming

La partita Lazio-Frosinone sarà visibile in streaming accedendo all'app di SkyGo, Now e Dazn, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Patric, Gila, Pellegrini; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. Allenatore: Sarri. A disposizione: Sepe, Mandas, Hysaj, Casale, Cataldi, Vecino, Basic, Isaksen, Pedro, Fernandes. Indisponibili: Immobile, Luis Alberto, A.Romagnoli. Squalificati: Lazzari. Diffidati: Immobile, Rovella, Zaccagni.

La probabile formazione di Di Francesco

FROSINONE (3-4-3): Turati; Monterisi, Okoli, S.Romagnoli; Gelli, Barrenechea, Brescianini, Garritano; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. Allenatore: Di Francesco. A disposizione: Cerofolini, Frattali, Lusuardi, Lulic, Bourabia, Mazzitelli, Kvernadze, Reinier, Cuni, Caso. Indisponibili: Baez, Ibrahimoviuc, Kalaj, Lirola, Marchizza, Cheddira, Oyono. Squalificati: nessuno. Diffidati: Oyono.

Lazio-Frosinone in diretta, la cronaca

La Lazio è l’unica squadra contro cui il Frosinone non ha ancora segnato in Serie A; in quattro confronti, i biancocelesti hanno ottenuto tre vittorie e un pareggio. Il Frosinone ha raccolto solo un punto da inizio dicembre in Serie A (un pareggio, tre sconfitte), nessuna squadra ha fatto peggio nel periodo (uno anche Sassuolo e Salernitana). Il Frosinone ha perso tutte le ultime sei trasferte di Serie A, subendo almeno due gol in ognuna di queste; si tratta già della peggior striscia di sconfitte consecutive.

Segui Lazio-Frosinone in diretta sul nostro sito

Guarda su DAZN tutta la Serie A TIM e tanto altro sport. Attiva ora.

MISTER CALCIO CUP È TORNATO: GIOCA ANCHE TU!