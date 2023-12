Arnautovic si sblocca, ma non basta: l'Inter rallenta, col Genoa è 1-1

Classifica Serie A

Gara sospesa 8' causa fumogeni. Sblocca Arnautovic, pari Dragusin

L'Inter parte subito forte e costruisce la prima occasione già al 2': Arnautovic serve in area Mkhitaryan, ma l'armeno non inquadra la porta. 6' più tardi ancora nerazzurri in attacco con il colpo di testa di Thuram che viene bloccato senza problemi da Martinez. Dopo questi primi due sussulti la gara si attesta su ritmi bassi, tanto che al 16' viene sospesa a causa dei fumogeni sugli spalti - della coreografia dei tifosi del Genoa - che non permettono ai calciatori di vedere bene il campo. A questo punto entrambe le squadre, visto lo stop, cominciano a riscaldarsi con l'ok dell'arbitro che arriva al 22', con la gara che riprende con una punizione in favore dei nerazzurri dopo un fallo di Martin su Darmian: batte Calhanoglu, Martinez esce e blocca il traversone. Al 42' l'Inter va in vantaggio con il primo gol in nerazzurro di Arnautovic che raccoglie la respinta di Martinez prima e del palo poi sulla conclusione di Barella, è 1-0 nonostante le proteste genoane per una spinta di Bisseck in attacco. 4' più tardi Ekuban ha la palla del pari e salta altissimo per colpire di testa a centro area, ma la palla è centrale e Sommer blocca. Nei 9' di recupero il Genoa centra il pari al 52': è Dragusin a insaccare appostato sul secondo palo il cross dalla bandierina di Gudmundsson, con Sommer non particolarmente reattivo: è 1-1.

Poche occasioni, Gilardino ferma Inzaghi

Nella ripresa Gilardino inserisce subito Vasquez per De Winter ed è proprio il difensore neoentrato a spaventare in nerazzurri con un colpo di testa che esce di poco a lato. L'Inter risponde con una fucilata di Arnautovic al 51' che esce di un soffio alla destra di Martinez. Al 53' grandi proteste genoane per un possibile mani in area nerazzurra di Thuram, ma il check del Var conferma il no rigore di Doveri. Poco dopo ancora un brivido per i nerazzurri dopo che Bisseck non si intende con Sommer e lo anticipa sul cross di Gudmundsson. Al 60' il Genoa diventa più offensivo con gli ingressi di Retegui e Malinovskyi, ma è l'Inter a rendersi pericolosa con l'incornata di Acerbi su punizione di Calhanoglu: Martinez risponde presente. A 20' dalla fine Inzaghi opera il primo cambio: fuori Arnautovic, dentro Sanchez. All'87' è ancora Dragusin di testa a rendersi pericoloso, ma fino al 95' è l'unica occasione degna di nota, termina 1-1.