Atalanta, infortunio per Scalvini: le condizioni in vista della Roma

Atalanta, Scalvini in dubbio per la Roma

Infatti sono state escluse lesioni per Scalvini, che comunque non potrà rientrare subito. Infatti salta sicuramente la gara contro il Sassuolo, e rimane in dubbio per lo scontro diretto europeo contro la Roma. Intanto l'Atalanta si è tutelata in difesa prendendo Hien dall'Hellas Verona.