Diretta Bologna-Genoa ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e probabili formazioni

Bologna-Genoa, l'orario

La partita tra la squadra di Thiago Motta e quella di Gilardino si disputerà alle ore 20.45 allo stadio Dall'Ara di Bologna.

Dove vedere Bologna-Genoa in diretta tv

La sfida tra Bologna e Genoa sarà visibile in diretta su Dazn e su Sky Sport.

Dove vedere Bologna-Genoa in streaming

Il match Bologna-Genoa, oltre alle dirette tv, sarà visibile anche in streaming sull'app di Dazn e su Sky Go e NOW, fruibile su dispositivi mobili come smartphone, tablet e pc. La partita sarà visibile anche sul nostro sito in diretta testuale.

La probabile formazione di Thiago Motta

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Posch, Beukema, Calafiori, Lucumì; Aebischer, Moro; Orsolini, Fabbian, Saelemaekers; Zirzkee. A disposizione: Bagnolini, Skorupski, Corazza, Kristiansen, Lykogiannis, De Silvestri, Freuler, Urbanski, Van Hooijdonk.

Indisponibili: Soumaoro, El Azzouzi, Karlsson, Ndoye. Squalificati: Ferguson. Diffidati: Aebischer, Freuler, Saelemaekers, Zirzkee. Allenatore: Thiago Motta.

La probabile formazione di Gilardino

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Vasquez; Gudmundsson, Retegui. A disposizione: Leali, Sommariva, Martin, Matturro, Kutlu, Vogliacco, Strootman, Haps, Jagiello, Ekuban, Puscas, Messias, Fini.

Indisponibili: Thorsby. Squalificati: -. Diffidati: Badelj, De Winter, Frendrup. Allenatore: Gilardino

Bologna-Genoa, la cronaca

Il Bologna è in cerca di riscatto, il Genoa di conferme. Umori contrapposti per le due squadre che aprono il diciannovesimo turno di Serie A. Il Bologna, rivelazione del campionato, è reduce dalla pesante sconfitta in casa dell'Udinese e ora è quinta a 31 punti. La squadra di Gilardino, invece, dal pari contro l'Inter, risultato importante che conferma i progressi dei rossoblu, che in classifica hanno 20 punti e sono al riparo, al momento, rispetto alla zona retrocessione, distante sei lunghezze.