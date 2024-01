Il Monza sbanca Frosinone: Soulé prima fa autogol e poi segna, ma non basta

Il Monza torna a vincere lo fa in grande stile espugnando il Benito Stirpe: prima della squadra di Palladino, solo Napoli e Juventus avevano vinto a Frosinone . 2-3 il risultato finale in favore dei lombardi grazie ai gol di Dany Mota, Valentin Carboni e il clamoroso autogol di Soulé . Nel secondo tempo i ciociari avevano provato a reagire con le reti di Harroui e il rigore segnato da Soulé, ma non è bastato.

Il Monza torna a vincere, quarta sconfitta consecutiva per il Frosinone

Periodo buio per la squadra di Di Francesco che raccoglie la quarta sconfitta consecutiva in campionato dopo quelle contro Lecce, Lazio e Juventus. In attesa delle partite delle dirette concorrenti, ora i gialloblù si trovano a +5 dalla zona retrocessione. Monza che invece torna a conquistare i tre punti dopo quasi un mese dall'ultima volta, quando in casa avevano battuto il Genoa.