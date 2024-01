Di Francesco non ci crede, la frase urlata dopo l'incredibile autogol di Soulé

L'autogol di Soulé e la delusione di Di Francesco

La dinamica è a dir poco bizzara: il connazionale Valentin Carboni si accentra poco fuori l'area, fa partire il passaggio e Soulé, intervenendo in scivolata per interrompere la corsa del pallone, gli fa prendere una strana traiettoria e lo mette nella sua porta. Di Francesco non voleva crederci. L'allenatore dei ciociari ha detto per due volte scuotendo la testa: "Non è possibile, non è possibile", scuotendo visibilmente deluso la faccia.