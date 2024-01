Diretta Torino-Napoli: segui live il match di oggi

NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri (in panchina Frustalupi). A disposizione: Contini, Idasiak, Demme, Mazzocchi, Zanoli, D'Avino, Gaetano, Lindstrom, Simeone, Zerbin.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

14:26

Milan, tris a Empoli

Intanto il Milan trionfa a Empoli e sale a quota 39 in classifica. Leggi i dettagli del match

14:12

Mazzarri in tribuna

Mazzarri è squalificato e si accomoderà in tribuna, in panchina al suo posto ci sarà Frustalupi.

14:07

Napoli, ora servono i gol

Uno dei problemi più seri di questo Napoli, che Mazzarri allena ormai da due mesi, è il gol: per quattro volte, nelle ultime cinque partite, l’attacco (e con loro gli altri) ha consegnato il compito in bianco e le statistiche esprimono un disagio che gli errori (tanti) non cancellano. Il Napoli di Mazzarri ha segnato a Bergamo e con il Cagliari, si è invece congelato con Inter, Juventus, Roma e Monza: per tentare di eliminare il difetto, Raspadori resta il centravanti di riferimento, in un ballottaggio ad oltranza con Simeone che sogna di avere qualcosa in più di 5'. Poi, Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.