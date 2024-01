Gravina incontra la Serie A: in Figc tavolo per la riforma dei campionati

Le riforme all’ordine del giorno del calcio italiano. In Figc è in corso un incontro straordinario tra il presidente della Figc, Gabriele Gravina, e la Lega di Serie A, sul tema oggetto di scontro e di dibattito nelle ultime settimane: la modifica dello statuto per cancellare il diritto di veto alle componenti nel caso in cui non si raggiunga un’intesa sulla riforma. Si parlerà anche della possibilità di ridurre il numero delle squadre del massimo campionato, tema che vede la contrarietà assoluta di gran parte della Lega. Gravina ha già fissato una data - l’11 marzo - per un’assemblea che toglierebbe alla lega il diritto di dire no alla sua idea di riforma. Il confronto è serrato e siamo a un punto di non ritorno nella dialettica della politica del pallone.