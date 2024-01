Da Bastoni a Iling: l'elenco degli errori Var mostrato da Rocchi

Serie A, gli errori arbitrali del girone d'andata: due pro Inter

Secondo Rocchi sono otto gli errori arbitrali commessi nell'intero girone d'andata. Due di questi riguardano la capolista Inter, ovvero i gol concessi contro Genoa e Verona nonostante i falli di Bisseck e Bastoni. Uno invece a favore della Juventus, con il mancato calcio di rigore concesso al Bologna per il fallo di Iling su Ndoye. I bianconeri sono però stati penalizzati in due occasioni, ovvero la mancata espulsione a Berardi per il fallo su Bremer e il calcio di rigore non fischiato contro il Genoa per il tocco di mani di Bani. Gli altri episodi riguardano invece l'espulsione di Baschirotto in Monza-Lecce che doveva essere solo ammonito e il gol annullato a Thorsvedt in Sassuolo-Fiorentina.