Atalanta-Frosinone 5-0: Gasperini vede la Champions, Di Francesco affonda

BERGAMO - Dopo il pari dell'Olimpico contro la Roma torna a correre l'Atalanta di Gasperini, che tra le mura amiche del 'Gewiss Stadium' impiega praticamente un quarto d'ora per sbrigare la pratica Frosinone nella sfida valida per la 20ª giornata di Serie A. Tre punti pesanti pe la 'Dea', che aggancia così la Lazio al quinto posto (a -1 dalla Fiorentina) mentre non vede ancora la luce in fondo al tunnel Di Francesco, tecnico dei ciociari (senza vittorie dal 2-1 al Genoa del 21 novembre scorso e reduci dal ko di Coppa Italia contro la Juve) che vengono travolti e sono così costretti a incassare la quinta sconfitta di fila in campionato (la sesta nelle ultime 7 partite in cui hanno racimolato la miseria di un punto), ora solamente a +2 sulla zona retrocessione