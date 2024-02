Pari tra Empoli e Genoa. Di Gregorio salva il Monza con l'Udinese

Serie A, la classifica

Empoli-Genoa 0-0, un punto a testa per Nicola e Gilardino

Finisce senza reti il match del Castellani tra Empoli e Genoa: i rossoblù sbloccano il risultato al 25' con Sabelli ma il direttore di gara Feliciani annulla per fuorigioco. Nella ripresa occasioni da una parte e dall'altra: Cambiaghi colpisce il palo al 52' su sponda di Cerri, risponde il Genoa al 78' con Spence, il cui colpo di testa viene salvato sulla linea da Cacace. I rossoblù chiudono in 10 nel finale per il doppio giallo a De Winter. Con questo risultato l'Empoli dà continuità al pareggio di Torino contro la Juve e sale a quota 19. Buon punto per Gilardino, all'ottavo risultato utile consecutivo: il Genoa sale a 29 punti, a +10 sui toscani.

Empoli-Genoa 0-0: cronaca, tabellino e statistiche

Udinese-Monza 0-0, Di Gregorio salva Palladino

È Di Gregorio il protagonista assoluto di Udinese-Monza, conclusasi sullo 0-0 al 'Bluenergy Stadium': il portiere di Palladino, rientrato domenica scorsa contro il Sassuolo, risulta decisivo anche contro i bianconeri di Cioffi. Nel primo tempo sono Lucca e Payero i più pericolosi tra i padroni di casa ma il 26enne portiere risponde presente e neutralizza anche la conclusione da fuori di Thauvin. Nel secondo tempo i ritmi si abbassano e il Monza coglie un ottimo punto in trasferta, agganciando il Genoa a 29 punti. L'Udinese, che contro la Juventus non avrà a disposizione Pereyra (diffidato, è stato ammonito al 27' del primo tempo), fa un piccolo passo in avanti, raggiungendo quota 19 e staccando di un punto la zona calda.

Udinese-Monza 0-0: cronaca, tabellino e statistiche