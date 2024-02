Coppa d’Africa, una clamorosa novità nel 2025 favorisce l’Europa

Buone notizie per il campionato italiano in vista del futuro. Nel 2025, infatti, la Coppa d'Africa si svolgerà d'estate, dunque senza problemi per le squadre di Serie A come accaduto quest'anno e non solo. Sarà la seconda volta che il torneo, che giungerà alla sua 35esima edizione, si disputerà in estate. La prima e ultima volta nel 2019 in Egitto.