Serie A, boom spettatori: Inter prima assoluta. Cagliari, Genoa e Atalanta fanno il pieno di fidelizzazione

E meno male che, secondo i fautori della Superlega, il calcio registra la disaffezione di chi lo ama, il pubblico diserta gli stadi, la Generazione Z segue solo gli highlights sullo smartphone. In Serie A, la media degli spettatori negli stadi per ogni gara disputata nelle prime ventitré giornate di campionato, è stata 30.490 (con un tasso di riempimento dell'82,1%). Non risultava così alta da venticinque anni a questa parte. Secondo l'analisi di Calcio e finanza, l'Inter capolista del massimo torneo lo è anche della classifica dell'affluenza con 73.089 spettatori che, dall'inizio della stagione, l'hanno seguita ogniqualvolta ha giocato a San Siro. Alle spalle dei nerazzurri c'è il Milan (71.835); terza è la Roma (61.936); quarto è il Napoli (46.133); quinta la Lazio (43.136). Ecco il dettaglio: