Inter, Cuadrado festeggia: il post social fa infuriare i tifosi della Juve

L'Inter si è aggiudicata il big match con la Juventus, grazie a un'autorete di Gatti. È stata una vittoria pesante per la squadra di Inzaghi che le permette di consolidarsi al comando della classifica, con un vantaggio di 4 punti rispetto ai bianconeri, ma con la sfida con l'Atalanta ancora da recuperare. Il derby d'Italia non è terminato con il fischio finale, considerato che ci sono state delle dure polemiche anche dopo la partita da parte dei tifosi della Juve, per via di un post di Cuadrado.