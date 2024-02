Fiorentina-Frosinone, ore 12:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Al Franchi è l'ora di Fiorentina-Frosinone, gara valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. I viola, reduci dal ko a Lecce (3-2), sono noni in classifica a quota 34 punti. Una partita da recuperare, Biraghi e compagni vanno a caccia del ritorno a un risultato positivo che manca da quattro turni per rilanciarsi nella corsa verso l'Europa. I gialloazzurri, invece, sono quattordicesimi con 23 punti e cercano l'immediato riscatto dopo il pareggio in trasferta a Verona (1-1) e la sconfitta interna con il Milan (3-2).