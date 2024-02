Allegri punito dal Giudice sportivo: la frase irrispettosa negli spogliatoi

Juve, Allegri multato. Ammenda per il Milan

L'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri dovrà pagare una ammenda di 10mila euro con diffida "per avere, al termine della gara (Juventus-Udinese, ndr) negli spogliatoi, rivolto una critica irrispettosa al Direttore di gara". Squalifica di una giornata invece al preparatore atletico bianconero, Simone Folletti, "per avere, al 3° del secondo tempo, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Quarto Ufficiale". Ammenda al Milan che dovrà pagare 8mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara (Milan-Napoli, ndr), intonato cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria e dal 5° al 7° del secondo tempo, cori insultanti nei confronti dell'Arbitro".

Serie A, i giocatori squalificati: Juve a Verona senza Bremer

Sono in tutto nove i giocatori della Serie A squalificati per la 25ª giornata. Come deciso dal giudice sportivo a saltare il 25/o turno del massimo campionato saranno Simone Aresti (Cagliari), Domagoj Bradaric (Salernitana), Lucas Quarta (Fiorentina), Juan Jesus (Napoli), Alessio Romagnoli (Lazio), Simone Romagnoli (Frosinone) Gleison Bremer (Juventus), Adrien Fidele Tameze (Torino), Matias Vecino (Lazio).