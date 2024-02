Empoli-Fiorentina, diretta ore 15: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Empoli-Fiorentina, la cronaca

Importante sfida al Castellani tra le due formazioni toscane. L'Empoli ha trovato una svolta importante con Davide Nicola in panchina e cerca ulteriori punti preziosi per conquistare quanto prima l'obiettivo della salvezza. Al Castellani arriva una Fiorentina delusa dopo i recenti risultati negativi (4 punti nelle ultime 5) che l'hanno fatta allontanare dalle zone alte della classifica. In avanti ci sarà la conferma di Belotti.