Beltran illude la Fiorentina, Niang la frena: 1-1 nel derby con l'Empoli

Gol di Beltran, palo di Martinez Quarta

Eppure la Fiorentina non era partita male sfiorando il gol con Faraoni e andando in vantaggio con Beltran, innescato da Mandragora, al 29'. I padroni erano momentaneamente in dieci a causa di fastidi muscolari accusati da Grassi, sostituito da Marin alla mezz'ora. Sul finire della prima frazione di gioco palo di Martinez Quarta su invito di Biraghi da palla inattiva. Fuorioso il presidente Corsi prima dell'intervallo per la direzione di gara di Pairetto della sezione di Nichelino.

Niang glaciale dal dischetto

Meglio l'Empoli nella ripresa con lo scatenato Cancellieri, che si è reso pericoloso in più di un'occasione per poi guadagnarsi il rigore trasformato da Niang, bravo a spiazzare Terracciano al 56'. Marin ha provato a firmare il sorpasso con una sassata dalla distanza, ma in pieno recupero a essere decisivo è stato Walukiewicz con un salvataggio sulla linea su tiro di Bonaventura.