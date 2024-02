Poco Milan, non bastano Giroud e Pulisic: il Monza ne fa quattro

Brutto scontro tra Di Gregorio e Carboni

Gioco fermo per oltre 6 minuti nella prima frazione di Monza-Milan, per un violento scontro che ha visto protagonisti Di Gregorio e Andrea Carboni, in occasione di un calcio d'angolo in favore del Milan. Uscita coraggiosa dell'estremo difensore della formazione brianzola, che respinge con i pugni e finisce inevitabilmente per impattare contro il compagno di squadra, in marcatura su Theo Hernandez al limite dell'area piccola. Taglio alla testa per ambo i calciatori del Monza, con il portiere scuola Inter che ha avuto la peggio ed è stato costretto a chiedere il cambio. Dentro Sorrentino al 43'.