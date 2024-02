Italia, undici squadre nelle prossime coppe? L’ipotesi incredibile. Cosa deve succedere

Gli incastri delle italiane in Europa

Da 5, però, si potrebbe arrivare addirittura fino a 7. Occorrerebbe, innanzitutto, che a trionfare in Champions fosse una tra Napoli e Lazio, a patto che poi non si classificasse nelle prime 5 posizioni in serie A. Vero che c'è pure l’Inter, ma alla luce del vantaggio accumulato non è plausibile che sprofondi al sesto posto. Mentre, la settima potenziale qualificata sarebbe la vincente in Europa League, quindi a scelta tra Milan, Atalanta e Roma. Sempre a condizione che poi chiuda il campionato dal sesto posto in giù. Per raggiungere il clamoroso contingente di 11 italiane in Europa, invece, come già accennato, servirebbero una serie di ulteriori incastri decisamente complicati. Le vincitrici di Champions ed Europa League, infatti, dovrebbero precipitare al di sotto del nono posto in campionato, quindi fuori dalla zona Coppe. Stessa condizione per la Fiorentina, che conquistando la Conference si guadagnerebbe l’upgrade per l’Europa League. In aggiunta, (perché non finisce qui…), servirebbe pure che la Coppa Italia finisse nelle mani di Juventus, Atalanta o Lazio (con la Champions al Napoli), poiché la vittoria di quel trofeo garantisce il pass diretto per l’Europa League. Volendo sintetizzare, conquistare una Coppa europea consente di allargare il contingente di una nazione solo se la squadra vincente non si qualifica attraverso il campionato.