Bologna-Verona diretta ore 20.45: dove vederla in tv, streaming e formazioni

Il Bologna di Thiago Motta inaugura il nuovo turno di campionato ospitando il Verona che ha assoluto bisogno di punti per la salvezza. La squadra di Baroni è al diciottesimo posto a quota 20 come il Sassuolo ed è reduce da due pareggi di fila.

Buon momento, invece, per il Bologna: ha vinto le ultime quattro partite di campionato e si è rilanciata in chiave Champions. Attualmente è a pari punti con l'Atalanta (45) e vuole una vittoria per staccare i nerazzurri per una notte sistemandosi da solo al quarto posto.