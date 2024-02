Juve-Frosinone ore 12:30: dove vederla in tv, streaming e formazioni

La 26esima giornata di Serie A prosegue con la sfida tra Juventus e Frosinone . Terzo incontro stagionale per le due squadre dopo la gara d'andata e i quarti di finale di Coppa Italia, entrambe vinte dai bianconeri.

Juve-Frosinone, l'orario

La gara tra Juve e Frosinone è in programma all'Allianz Stadium di Torino con calcio d'inizio alle ore 12:30.

Dove vedere Juve-Frosinone in diretta tv

Juve-Frosinone sarà trasmessa in diretta sia su Dazn che su Sky, sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio e Sky Sport 251. Potrete seguire la partita anche con la diretta testuale del Corriere dello Sport-Stadio.

Dove vedere Juve-Frosinone in streaming

Juve-Frosinone sarà visibile in diretta streaming sulle app di Dazn, Sky Go e Now Tv. Potrete scaricare gratuitamente le applicazioni sui vostri pc, smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, previo abbonamento, basterà selezionare la finestra dell'evento di riferimento.