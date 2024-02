Mondiale per club, oltre l'Inter quale italiana può partecipare: i criteri e le novità

Mondiale per Club, lotta tra Juve e Napoli

In Europa, per calcolare il ranking, vengono assegnati 2 punti per la vittoria, 1 per il pareggio, 4 per l'ingresso ai gironi, 5 se si arriva agli ottavi e uno per l'avanzamento a ogni fase successiva. Ricordando che non possono esserci più di due squadre per Federazione, oltre all'Inter solo un'altra italiana può qualificarsi. La lotta al momento è tra Juventus e Napoli. Il Milan con l'uscita ai gironi è definitivamente fuori e la Lazio dovrebbe arrivare in finale per arrivare al Mondiale per Club. Nonostante i bianconeri in questa stagione non hanno disputato alcuna competizione europea, sono in grande vantaggio sugli azzurri. La squadra di Calzona, per scavalcare quella di Allegri dovrebbe arrivare in semifinale, o ai quarti ma con determinate condizioni di risultato. Inoltre la Fifa ha lanciato un nuovo strumento online su Fifa.com dove gli utenti potranno consultare tutti i progressi delle squadre, il ranking e i posti disponibili.